Inga Lindström: Der Tag am See

Clara und Stellan fühlen sich auf Anhieb zueinander hingezogen. Ausgerechnet der junge Mann entdeckt in der Villa seiner neuen Arbeitgeber das verschollen geglaubte Gemälde "Der Tag am See", das eigentlich seiner Großmutter gehört hatte. Als dieses Bild auch noch gestohlen wird und bei Maria auftaucht, findet sich Anwältin Clara plötzlich in einem gewaltigen Konflikt zwischen beiden Familien wieder. Nicht nur ihren beruflichen Verstand muss Clara für die Lösung dieses schwierigen Falles einsetzen, sondern auch ihr Herz.