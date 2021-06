Doch schon in der ersten Nacht hat sie eine geheimnisvolle Begegnung mit einem Wolf. Seit Menschengedenken hat es in dieser Gegend keine Wölfe gegeben, und so sind auch die Dorfbewohner sehr überrascht.



Eine zweite Begegnung am nächsten Morgen ist für Siri durchaus angenehmer. Sie trifft auf Jonas, der auf einem Boot lebt und sich in der Gegend mit Handwerksarbeiten Geld verdient. Siri und Jonas sind sich auf Anhieb sympathisch. Und da sich beide immer wieder begegnen, spüren sie schon bald, wie stark sie sich zueinander hingezogen fühlen, was beide eigentlich nicht zulassen wollen. Doch ihre gemeinsame Liebe zur Natur und die Suche nach dem Wolf, der in Siri Kindheitserinnerungen an den hohen Norden weckt, lassen Siri immer öfter die Frage stellen, ob sie Göran, der gerade aus Stockholm kommt, überhaupt noch liebt.



Ein besonderes Geheimnis in Jonas' Vergangenheit und eine gefährliche Situation, in die Siri plötzlich gerät, stellt jedoch alles auf den Kopf.