Hannas Enkelin Sina ist frisch verliebt mit dem gut aussehenden Professor Sven Katull angekommen, der vor langer Zeit die große Liebe ihrer Mutter Maja war. Das Wiedersehen weckt bei Maja und Sven die alten Gefühle, und Maja muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Majas Bruder Harald Marklund und seine Lebensgefährtin Britta erfahren kurz vor der Abreise zu Hannas Geburtstag, dass sie Eltern werden. Harald ist total begeistert und will Mutters 60. Geburtstag gleich dazu nutzen, der ganzen Familie die frohe Botschaft mitzuteilen.



Doch im Gegensatz zu Hanna ist deren Mann Gustav alles andere als begeistert. Aber das hatte Hanna auch nicht anders erwartet, denn das Verhältnis der beiden Eheleute steht vor einer schweren Probe. Hanna ahnt, dass ihr Mann Gustav sie schon seit längerer Zeit hintergeht, und so wird Hannas Fest plötzlich zu einem Wendepunkt - nicht nur in ihrem Leben.