Inga Lindström: Klang der Sehnsucht

Stines Plan war perfekt. Endlich will sie Lene die Wahrheit sagen: Sie ist nicht ihre kleine Schwester, wie diese glaubt, sondern ihre Tochter. Und da Stine demnächst eine Assistentenstelle bei einem berühmten Dirigenten in Rom antreten wird, möchte sie, dass Lene sie -nunmehr als ihre Tochter - begleitet. Doch Stine muss auch Birgit überzeugen, Lene mit ihr gehen zu lassen.



Außerdem hat Stine nicht nur mit diesen Herausforderungen zu kämpfen. Denn Hugo, der Konzertmeister des Orchesters, macht ihr bei den Proben das Leben schwer. Als auch noch Mads, Lenes Vater und Stines große Jugendliebe, auf der Bildfläche auftaucht, wird es für Stine vollends unübersichtlich. Mads ist inzwischen verheiratet, und sie hat mit diesem Kapitel in ihrem Leben abgeschlossen - glaubt sie.



Das Chaos lässt sie sprachlos, und ein Ausweg bietet sich für sie nur über die Musik.