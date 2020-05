Inga Lindström: Kochbuch der Liebe

Jule, angesagte Food-Bloggerin für Gerichte für Liebende, will bald zu ihrem Freund Ole nach New York ziehen. Doch einer ihrer letzten Kochkurse lässt sie an dieser rosigen Zukunft zweifeln.

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDF, 05.07.2020, 20:15 - 21:45 Datum: 05.07.2020 Verfügbarkeit: