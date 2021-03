Doch bevor sie sich mit ihrem Mann aussprechen kann, erfährt sie, dass der Bus, mit dem die Abiturklasse ihrer Tochter Lina einen Schulausflug macht, in der Nähe von Kungsholt einen Unfall hatte. Hanna macht sich sofort auf den Weg, um ihre Tochter abzuholen, der aber glücklicherweise nichts passiert ist. Lina ist so begeistert von der Gegend, dass sie gleich ein paar Tage Urlaub anhängen möchte, und auch Hanna kommt ein wenig Abstand von ihrem Ehealltagsleben gelegen.



Und während Lina unbedingt den geheimnisvollen Fremden treffen will, der ihr aus dem Bus geholfen und ihr Tagebuch "gerettet" hat, trifft Hanna in dieser herrlichen Landschaft Per wieder. Sie ist hin- und hergerissen und fühlt sich noch nicht bereit, ihr Leben zu ändern, doch sie muss sich eingestehen, dass sie beide unerwartet starke Gefühle füreinander empfinden. Aber da ist auch noch die schöne Greta, die das Restaurant von Per gepachtet und sich vorgenommen hat, sein Herz im Sturm zu erobern. Auch Per hat ein Geheimnis, das ihn hindert, offen zu seinen Gefühlen zu stehen.