Gemeinsam versuchen Sirka und Jonas, Hakon umzustimmen und seinen Irrtum aufzugeben. Dabei kommen die beiden sich näher, weshalb Hakon sich immer mehr zurückzieht. So entgeht es Sirka auch, dass es um die Geschäfte der Glasmanufaktur, die sie gemeinsam mit ihrem Vater leitet, schlecht steht. Nur Buchhalterin Berit kennt das wahre Ausmaß der Misere. Aber sie steht zu Hakon, denn sie hofft, dass er nach dem Tod seiner Frau endlich für sie frei ist.



Aber Hakon kann ihre Liebe nicht erwidern. Geblendet von seinem Zorn, bricht er auch mit Sirka, als er von ihrer Beziehung zu Jonas erfährt. Aber er ahnt nicht, dass Berit sich an ihm rächen will. Für Sirka und Jonas beginnt ein Kampf um ihre Liebe und um ihre gemeinsame Zukunft.