So einfach der Tatbestand, so verwirrend die Fragen, die sich für Banks und sein Team stellen. Warum hat sich die Mutter nicht gegen die Entführer gewehrt? Was verbindet sie mit dem getrennt lebenden Vater? Was weiß sie von den Drogen, die ihr Sohn unter den Dielen versteckt hielt? Den Medienrummel um die Entführung genießt sie offensichtlich. Ein anderer gleichaltriger Junge, Andrew Pearce aus demselben Wohnviertel, wurde einige Wochen zuvor ermordet, und Kyle wird von seinen Entführern dahin geführt, wo Andrew verscharrt wurde.



Neben der außergewöhnlich wendungsreichen Suche nach dem entführten Kyle ist dies eine spannende Auseinandersetzung zwischen drei Müttern und ihren Lebensentwürfen, die in dieser Geschichte aufeinanderprallen: Die alleinerziehende Katie führt einen harten Kampf um den Lebensunterhalt, um die Erziehung ihres intelligenten schwierigen Sohnes, mit ihrer Sehnsucht nach Liebe und Spaß. Helen fühlt sich als perfekte Ehefrau und Mutter, bis plötzlich ihr Ältester kriminell wird. Annie, aus dem Entbindungsurlaub zurück und ohne Kontakt mit dem Vater ihrer Isla, kämpft sich auf ihren alten Platz im Team zurück.