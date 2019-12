Ein goldenes Feuerzeug in Tylers Habseligkeiten gehört Simon Harris, Claytons Geschäftspartner. Clayton und Harris werden ihre Töchter an deren 18. Geburtstag als gleichberechtigte Geschäftspartner in die Firma nehmen. Ellie Clayton war 17, Laura Harris bereits 18. Damit hätten Vater und Tochter Harris die Zweidrittel-Mehrheit. Aber ist das ein Mord-Motiv? Da wird Ellies Freundin Becca erwürgt aufgefunden.