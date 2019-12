Der unschuldige Engel Nach dem Roman "Innocent Graves" von Peter Robinson

Die Ermittler stoßen auf Ellies Liebhaber Tyler Judd, einen Kleinkriminellen. Freundin Becca musste Ellie helfen, das Liebesverhältnis vor ihrem Vater geheim zu halten. Ein goldenes Feuerzeug in Tylers Habseligkeiten gehört Simon Harris, Claytons Geschäftspartner. Harris' Tochter Laura war 18 und gleichberechtigte Mitinhaberin der Firma. An ihrem 18. Geburtstag sollte auch Ellie die gleichen Rechte erhalten. Noch hatten also Vater und Tochter Harris die Zweidrittel-Mehrheit. Aber ist das ein Mordmotiv? Da wird Ellies Freundin Becca erwürgt aufgefunden.