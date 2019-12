Helen Morton verhört Banks zum Mord an Jennifer Lewis, als ein weiteres Mordopfer gefunden wird: Alans Bruder Roy. Alan sieht sich mit jahrzehntealten Spannungen mit seinen Eltern und seinem Bruder konfrontiert, dem bestrickend charmanten, verwöhnten Lieblingssohn und Tunichtgut. Nur mühsam kann Banks Helen Morton überzeugen, ihn als Verdächtigen in beiden Mordfällen auszuschließen und als leitenden Ermittler an ihrer Seite zu akzeptieren.