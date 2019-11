Eine seltsame Affäre

Helen untersucht unterdessen den Mord an der jungen Jennifer Lewis. Sie hatte die Adresse von Alan Banks bei sich. Für Helen ist Banks damit ein Tatverdächtiger. Umso mehr, als Banks sein Handy verliert und nicht zu erreichen ist.



Auf der Suche nach Roy und dessen Umfeld stößt Banks zunächst auf eine wütende Verlobte und eine Affäre. Überdies war Roy offensichtlich finanziell an einem Escort-Service beteiligt - zum Entsetzen der konservativen Eltern.



Helen Morton verhört Banks zum Mord an Jennifer Lewis, als ein weiteres Mordopfer gefunden wird: Alans Bruder Roy. Alan sieht sich mit jahrzehntealten Spannungen mit seinen Eltern und seinem Bruder konfrontiert, dem bestrickend charmanten, verwöhnten Lieblingssohn und Tunichtgut. Nur mühsam kann Banks Helen Morton überzeugen, ihn als Verdächtigen in beiden Mordfällen auszuschließen und als leitenden Ermittler an ihrer Seite zu akzeptieren.



Eine Spur führt von Roy zu seiner Affäre mit einer gewissen Carmen, laut Eigenwerbung eine "exotische Begleiterin", die in einer teuren Privatklinik behandelt wird. Banks lockt die junge Frau in ein Hotel, aber sie entwischt ihm. Sie entkommt auch dem Polizeiaufgebot rund um das Hotel. Dann wird sie von mehreren Männern in einen dunklen Van gezerrt, der in der Nacht verschwindet. Carmen ist offensichtlich schwanger. Geht es nur um Luxus-Prostitution oder auch um Geschäfte mit Leihmüttern?