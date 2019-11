Kalt wie das Grab

Zwar kann er sie aus einer Affäre mit einem ebenso einflussreichen wie brutalen Gangster herauslösen, doch dann reißt sie wieder von zu Hause aus. Kurz darauf wird sie tot in der Toilette einer Diskothek gefunden: Jemand hat Rattengift in ihr Kokain gemischt. Die Herausforderungen bei der Ermittlung führen den reizbaren und spontanen Inspector an den Rand der Suspendierung. Aber schließlich kann er einen ungeheuerlichen Verdacht beweisen: Innerhalb der Polizei gibt es eine kriminelle Vereinigung, beide Morde hängen zusammen, und der Täter hat beide Male einen Falschen ermordet.