Wenn die Dämmerung naht

Banks befasst sich inzwischen mit dem Mord an einer noch minderjährigen Frau, die leicht bekleidet in einem Lagerraum in der Innenstadt gefunden wurde. Einem dritten Mord fällt DC Templeton zum Opfer. Der junge Kollege wird nachts in der Innenstadt mit einer ähnlichen Waffe ermordet wie die Behinderte im Moor.



Banks und Cabbot sind überzeugt, dass alle drei Morde miteinander zu tun haben. Aber sie müssen viele Umwege gehen, bis sie endlich auf die richtige Spur stoßen.