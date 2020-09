Ursprünglich ersonnen von der Bestsellerautorin Caroline Graham, begann zunächst John Nettles als DCI Tom Barnaby mit seinen Ermittlungen. Nach 13 Staffeln übergab Tom das Zepter an seinen Cousin John (Neil Dudgeon), um sich in den Ruhestand zurückzuziehen. Die Aufklärungsquote der beiden Ermittler beträgt dabei sagenhafte 100 Prozent.



Welche Zutaten machen die internationale Begeisterung für die Reihe aus? Welche Rolle spielt die Landschaft? Und: Könnte es in Midsomer je den perfekten Mord geben? Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben neben Neil Dudgeon (DCI John Barnaby), Nick Hendrix (Johns Assistent Jamie Winter), Jason Hughes (sowohl Toms als auch Johns Assistent Ben Jones) auch Daniel Casey (Tom Barnabys erster Assistent, Gavin Troy), Jane Wymark (Toms Ehefrau Joyce Barnaby) und Annette Badland (Rechtsmedizinerin Fleur Perkins).



Außerdem kommen neben anderen der Komponist der Serie, Jim Parker, Produzent Jonathan Fisher sowie Kameramann Mark Bourdillon zu Wort.



Auch mit John Nettles gibt es ein Wiedersehen: Der Barnaby der ersten Stunde führt mit seinem bekannten geistreichen Wortwitz durch das Programm.