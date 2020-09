Gleich zwei Frauen finden Gefallen am Sergeant: die draufgängerische Blaze, die ihn überredet, das Zimmer von Dominic auszuspionieren. Und Ruth, die Tochter von Jeremy und Carolyn Lambert, verliebt sich in ihn. Die Lamberts kamen bei einer Gasexplosion ihres Motorbootes ums Leben, und Ruth hat ihr Erbe, Malham Hall, an die Oblong Foundation verschenkt.



Während Barnaby sich im örtlichen Pub von Paddy und Claire die wildesten Gerüchte über die Explosion anhört, geraten Blaze und Jones in Gefahr. Die Finanzchefin von Oblong, Freddie, kommt von einer Reise nach London mit der Information zurück, dass Blaze eine investigative Journalistin ist.



Die versucht, den Zorn der Gemeinschaft von sich auf Jones zu lenken, den sie als Polizisten enttarnt. Bevor es gefährlich wird, taucht Laura Oliver plötzlich auf, mit aufschlussreichen Informationen über Freddie und Dominic. Und mitten im Getümmel geschieht ein weiterer Mord.