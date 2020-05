Melrose Plant (gespielt von Götz Schubert) unterstützt seinen Freund Inspektor Jury auf humorvolle Art. Der durch und durch englische Lebemann pflegt inbrünstig seinen aristokratischen Lebensstil. Doch steter Müßiggang langweilt ihn, und so bietet er Inspektor Jury regelmäßig seine Hilfe an. Plants ausgezeichnete Kontakte zu höchsten Kreisen, sein phänomenales Wissen und sein messerscharfer Verstand sind bei der Aufklärung verzwickter Fälle von unschätzbarem Wert. Bisweilen schlüpft Plant auch im Zuge der Ermittlungen in Rollen wie z.B. eines Gärtners oder Kunstsammlers. Trotz aller Zuneigung liefern sich die beiden ständig scharfzüngige, witzige Dialoge, bei denen keiner dem anderen unterlegen sein will.