Um sich in Wien durchzuschlagen, spielte er ab 1986 in freien Theatergruppen mit, machte einen Kinofilm und wurde wenig später Mitglied des Theaters in der Josefstadt. Dort war er fünf Jahre lang (1992 bis 1997) in diversen Produktionen zu sehen. Seit Anfang der 90er-Jahre übernahm er immer wieder auch Rollen in Film- und Fernsehproduktionen. Aufsehen erregte seine Darstellung eines jungen Straftäters in Houchang Allahyaris Kinofilm "Höhenangst". 1995 erhielt er dafür den Max-Ophüls-Preis als "Bester Nachwuchsdarsteller". Seit dem Jahre 2000 konzentriert er sich auf Film- und Fernsehproduktionen.