Gleichzeitig - und darüber ist Jack nicht nur erstaunt, sondern erbost - beginnt die wieder genesene Polizistin Kate ein romantisches Verhältnis mit ihrem vornehmen Schulfreund Anthony Bradford-Hemple. Trotzdem ebnet Jack ihr den Weg zurück in den Polizeidienst. Und löst mit Darragh die Mordfälle - wobei er sich selbst und seinen jungen Kollegen wieder einmal in akute Lebensgefahr bringt. Die Geschichte wartet am Ende allerdings mit einer Überraschung auf, mit der selbst Jack nicht rechnen konnte.