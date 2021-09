Die Darsteller

2014 wurde Seyneb Saleh als Nachwuchsschauspielerin des Jahres Theater heute nominiert. Von 2010 bis 2021 spielte sie an verschiedenen großen Theaterhäusern, u.a. dem Deutschen Theater Berlin, Schauspielhaus Graz, Volkstheater Wien und dem Staatstheater Hannover. 2018 wurde Seyneb Saleh einem breiterem Publikum bekannt. An der Seite von Alexander Skarsgård spielte sie die weibliche Hauptrolle in dem dystopischen Netflix Mystery-Thriller “Mute” des britischen Regisseurs Duncan Jones. Außerdem ist Saleh in den Serien “Deuschland 86” und “Dogs of Berlin” zu sehen. In “Jenseits der Spree” spielt sie seit 2021 die Rolle der Kommissarin Kay Freund.