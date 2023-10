Während Mavi die Nachbarn befragt und herausfindet, dass Medizinstudent Sebastian Hartung tatsächlich einen Abtreibungstermin in Holland organisiert hat, wird Dianas Wagen am Bahnhof gefunden. Robert und Mavi ahnen, dass jemand ihr Verschwinden als Spontanurlaub inszeniert hat.



Als sie mit Dianas Schwester Katja sprechen, die in derselben Gärtnerei wie die Verschwundene arbeitet, lernen sie auch den Rest der Belegschaft des Familienbetriebes kennen. Dianas Kollege Steven gibt an, sie zwei Tage zuvor am späten Abend noch mal in der Gärtnerei gesehen zu haben.



Als Blutspuren auf dem Gelände sichergestellt werden können, gerät Katjas Ehemann Oliver unter Druck, da sich Hinweise auf eine Affäre mit seiner Schwägerin verdichten. Der Fall scheint gelöst, doch wo ist Dianas Leiche?



Die Ermittler dringen immer tiefer ins familiäre Geflecht der Gärtnerei, und plötzlich ist nichts mehr, wie es scheint.