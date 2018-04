Als sich Toni beim Hochwuchten der Festivalausrüstung einen Hexenschuss zuzieht und mitten im Wohnzimmer liegen bleibt, ist das vielleicht Glück im Unglück. Zu seinem Entsetzen offenbart ihm Lucia jedoch, dass am Abend eine große Party in der Wohnung stattfinden soll. Hilflos wie ein Käfer auf dem Rücken, liegt Toni mitten im infernalischen Fest. Ein Fest, bei dem Lucia von ihrer Cousine gleich mehrfach überrascht wird, das Toni schnelle Heilung bringt und das am Ende sogar das Problem mit dem Vermieter löst.