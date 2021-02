Kanzlei Berger

Caros in sich ruhender Ehemann Lui hat eine kleine Bar in Landsberg, in der Caro ab und an auf der Bühne singt. Er kommt aus einfachen Verhältnissen und hat eine bewegte Vergangenheit, was ihn nicht gerade zum Traumschwiegersohn für Karl-Heinz macht. Aber Lui steht meistens über den Dingen – außer bei seiner Tochter Tayna, die er in die Ehe mitgebracht hat.