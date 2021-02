Der Kollaps

Hartmann möchte nach neun Jahren seinen unehelichen Sohn Jonas kennenlernen, bevor dieser sich einer lebensgefährlichen Operation unterziehen muss. Doch Jonas' Mutter Marie will jede Aufregung für ihren Sohn vermeiden und verbietet jeglichen Umgang. Caro versteht die Mutter, Niki hinterfragt den Wunsch des Mandanten nicht und glaubt, das Problem mit Geld lösen zu können.



Währenddessen beschließt Angelika Berger, bis auf Weiteres zu Hause wohnen zu bleiben: Der Herzinfarkt ihres Mannes hat ihren Plan vereitelt, Karl-Heinz - hinter seinem Rücken - zu verlassen.



Während Caro sich fragen muss, ob sie in diesem Fall wirklich auf der richtigen Seite steht oder ihn Niki überlassen soll, setzt diese alle Hebel in Bewegung, genau das zu verhindern - denn bisher weiß niemand aus der Familie, dass sie ihre Zulassung verloren hat.