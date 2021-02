Karl-Heinz hat unterdessen eingesehen, dass er sich in den vergangenen Jahren seiner Frau gegenüber nicht ganz fair verhalten hat, und möchte sich versöhnen. Angelika ist aber gar nicht auf Versöhnung aus; zu sehr genießt sie ihre neue Freiheit und den Job.



Niki spricht Martin auf seine gehbehinderte Frau an - und erfährt von einem interessanten Arrangement in der Ehe der Loibls. Umso erstaunter ist sie, als Martin sie mit einem gefassten Entschluss konfrontiert.