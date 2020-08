Katie Fforde: Eine Liebe in den Highlands

Je weniger Jennys Verlobter Henry ihr diesen Job zutraut, desto mehr reizt es Jenny, sich zu erproben. Die Aufgabe ist allerdings viel größer und schwieriger als gedacht: Geschäftsführer Philipp Dalmain scheint eigene dubiose Interessen zu verfolgen, während seine Mutter Ruth Dalmain von den Problemen der Fabrik nichts wissen will. Einziger Lichtblick in der versnobten Familie ist die sympathische Tochter Gwendolyn, die ein paar Semester Design studiert hat und nach einem privaten Desaster nach Hause geflohen ist.



Die Mitarbeiter der Dalmain-Werke begegnen Jenny verständlicherweise äußerst reserviert. Umso mehr genießt Jenny die Bekanntschaft mit der unkomplizierten Farmersfrau Meggie und die Begegnungen mit Robert Grant-Emerson, der ihr verblüffend oft über den Weg läuft. Ausgerechnet nach einer leidenschaftlichen Annäherung entpuppt er sich als ihr gar nicht charmanter Auftraggeber, der den Dalmain-Werken ein Ultimatum stellt: Jenny muss die Wettbewerbsfähigkeit belegen, sonst droht der Verkauf, den wiederum Henry sehr begrüßen würde.



Mit Jennys vertraulichen Infos über die Dalmains versucht ihr Bräutigam in spe, ein lukratives Geschäft einzufädeln. Wütend und enttäuscht stürzt sich Jenny gemeinsam mit der Angestellten Kirsty McIntyre in die Arbeit: Die Einführung eines neuartigen Materials und ein Vertrag mit einem New Yorker Designer könnten den gewünschten Erfolg bringen.