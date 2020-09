Katie Fforde: Festtagsstimmung

So unterschiedlich die Frauen scheinen, sie sind sich auf Anhieb sympathisch. Grace kann gut nachvollziehen, wie sich Ellie fühlt, die schwanger von ihrem Freund verlassen wurde. Sie bietet ihr an, auf Luckenham zu wohnen.



Die WG erhält weiteren Zuwachs durch Demi, die 17-jährige Ex-Stieftochter von Grace. Sie fühlt sich bei ihrem Vater Edward und dessen neuer Frau so unwohl, dass sie zu Grace und deren flippiger Freundin Ellie flüchtet. Doch nicht nur der anstrengende Teenie Demi stellt eine Herausforderung dar: Ellie erhält eine Absage für einen Job als Restauratorin und ist zutiefst enttäuscht. Und Grace wird von der Kampfansage ihrer Schwester Allegra überrascht. Letztere braucht Geld für ihre Spedition und will Grace dazu zwingen, das gemeinsam geerbte Elternhaus endlich zu verkaufen und sie auszubezahlen. Grace möchte jedoch weiterhin in Luckenham House wohnen und sich ein eigenes, finanziell unabhängiges Leben aufbauen.



Doch dann kommt ein Sturm auf. Nach einem Blitzeinschlag fällt ein Baum auf das Dach des Anwesens, was den Renovierungsbedarf noch erheblich steigert. Aber es schlagen auch erfreuliche Blitze ein: Grace geht der bodenständige Flynn, den sie bei einer ihrer Weinverkostungen kennengelernt hat, nicht mehr aus dem Sinn. Und Ellie trifft auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz auf den Restaurator Randolph Frazier, der sie ständig auf die Palme bringt.