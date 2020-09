Glücksboten

Dort erwartet Perdita eines Morgens eine üble Überraschung: Ihr Ex-Mann Lucas Gillespie steht vor ihr und nimmt überkritisch ihre Lieferung in Empfang. Sie erfährt, dass der aufstrebende Gourmetkoch das Restaurant des alteingesessenen "Grantly Hotel" übernommen hat und sich dort den ersten Stern erarbeiten will. Bei seinen Plänen wird er von der neuen Hotelbesitzerin Clarice van Horn unterstützt, der Frau, für die er Perdita damals verlassen hat.



Perdita würde am liebsten sofort die Zusammenarbeit mit dem Hotel beenden, auch wenn damit ihre Haupteinnahmequelle versiegt. Ausgerechnet den Mann, den sie nie wieder sehen wollte, muss sie jetzt täglich sehen. Doch schon bald muss sie zugeben, dass sie noch Gefühle für ihn hegt. Dass es Lucas in Bezug auf seine Ex-Frau nicht anders geht, gefällt Clarice van Horn, seiner Freundin und Arbeitgeberin, ganz und gar nicht.



Umso willkommener ist Clarice daher der Golfplatzarchitekt Roger Owen, der den Auftrag hat, dem "Grantly" einen repräsentativen Golfplatz anzuschließen. Mit seiner lockeren und sympathischen Art schafft er es schnell, Kitty und selbst die vorsichtige Perdita für sich einzunehmen. Doch keine von ihnen ahnt, dass Roger nicht der ist, für den er sich ausgibt, sondern einen perfiden Plan verfolgt.