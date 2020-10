Katie Fforde: Harriets Traum

Ein Grund mehr für Mr. und Mrs. Devonshire, ob dieser riskanten Berufspläne weiterhin das Sagen bei der Erziehung von Matthew behalten zu wollen. Gegen den Willen ihrer Tochter bringen sie den kleinen Matthew in einem Internat unter - für Harriet das Zeichen zur Revolte. Nach einem Eklat zieht sie von zu Hause aus und sucht sich eine neue Bleibe.



Zu ihrem Glück lernt sie die Lehrerin May Sargent kennen, die sich gerade eine Auszeit gönnt, und kann zu ihr auf ein Hausboot auf dem Hudson River ziehen. Als Harriet dann noch bei ihrer Arbeitssuche einen Job bei dem bekannten Fotografen Leo Purbright findet, scheint sich alles gut zu fügen und der Zeitpunkt nicht fern, an dem Harriet ihren Sohn endlich zu sich nehmen kann.



Doch das Misstrauen ihrer Eltern sitzt tief, und die Welt der Models, insbesondere auch die des charmanten Fotografen Leo Purbright, hat für die zarte Harriet noch viele Widrigkeiten parat.