Martha bekommt es mit der Angst zu tun. Ist ihre Tochter vielleicht das Mädchen auf der Brücke? Und tatsächlich wird ihre Angst am Einsatzort bestätigt.



Nach einem schwierigen Gespräch schafft sie es, an Paula heranzukommen und sie sicher in die Arme zu schließen. Doch damit ist der Albtraum für Martha noch lange nicht vorbei. Wieder zu Hause muss sie sich der Frage stellen, was Paula zu dieser Verzweiflungstat getrieben hat – und ob sie sich selbst eine Mitschuld an den Geschehnissen der letzten Stunden geben muss. Hat sie sich in den zwei Jahren seit ihrer "Flucht" aus New York genug um Paula gekümmert? Sich neben der Arbeit im Krankenhaus ausreichend Zeit für sie genommen?



Mit der Unterstützung des Vertrauenslehrers Ted Sutter findet Martha schließlich Hinweise, dass ihre Tochter ein Opfer von Mobbing an der eigenen Schule gewesen sein könnte. Alles scheint dafür zu sprechen. Doch dann muss Martha erkennen, dass die Probleme ihrer Tochter enger mit ihrem eigenen Leben, ihrem eigenen Glück verstrickt sind, als sie hätte ahnen können.



Denn Emma, die Tochter ihres Kollegen und Lebensgefährten Frank, hat ihrer Meinung nach bei der neuen Familienplanung ein Wörtchen mitzureden. Um ihren Vater nicht teilen zu müssen, hat Emma zu unfairen Mitteln gegriffen – nicht ahnend, dass ihr Plan so schnell aus dem Ruder laufen würde. Martha ist nun gezwungen, einzugreifen.



Doch leider stößt sie ausgerechnet bei Frank, dem Mann, mit dem sie in Sachen Familie in Zukunft an einem Strang ziehen wollte, auf taube Ohren. Frank stellt sich schützend vor seine eigene Tochter und lässt Martha und Paula im Stich. Wird Martha sich zum zweiten Mal in ihrem Leben von ihrem Wunsch nach einer Familie verabschieden und mit ihrer Tochter von vorn beginnen müssen?