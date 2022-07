Als Emily wenige Tage vor der Hochzeit ihren Verlobten Frank mit einer anderen erwischt und Paula nach einem aufwühlenden Arztbesuch klar wird, dass im Notfall niemand für ihre neunjährige Tochter Lucy da sein wird, bestellen die beiden in einem "Zwei-Freundinnen-gegen-den-Rest-der-Welt"-Moment spontan das Aufgebot.



Nicht alle Menschen in ihrem Umfeld reagieren positiv auf die läutenden Hochzeitsglocken, vor allem Frank kann sich nicht damit abfinden, dass Emily ihm keine zweite Chance geben will. Emilys Eltern Linda und Douglas hingegen halten sich selbst für unglaublich tolerant, aber sind sie wirklich so liberal, wie sie es gern wären?



Außerdem muss Emily sich eingestehen, dass ihre Gefühle für Frank längst nicht so abgekühlt sind, wie sie vorgibt. Aber sie hat Paula ein Versprechen gegeben, und daran will sie sich unbedingt halten. Als Paula schließlich Emily nach der Hochzeit ein Geheimnis offenbart, ist das Gefühlschaos perfekt.