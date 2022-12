Was als Erfolg für die Polizei beginnt, drängt Mehmet immer mehr in die Enge, denn Seitz behauptet, es gäbe einen Verräter in den Reihen des KDD. Karsten Stieglitz führt die entscheidende Vernehmung von Seitz - was in einem verbalen Katz-und-Maus-Spiel endet.