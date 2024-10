Das 20-jährige britische Glamour-Model Chloe Ayling (Nadia Parkes) freut sich auf einen neuen Auftrag. Sie fliegt zum Shooting nach Mailand. Doch als sie das in einem Hinterhof gelegene Fotostudio erreicht, wird sie plötzlich von maskierten Männern überfallen und betäubt. Die Angreifer verfrachten Chloe in den Kofferraum eines Autos und bringen sie in ein abgelegenes Landhaus im Piemont. Chloes unmaskierter Bewacher im Haus ist ein Mann (Julian Świeżewski), der sich den Decknamen MD gibt. Es stellt sich heraus, dass sie ihm bereits zuvor begegnet ist. Er hatte sich als Fotograf ausgegeben und sie zu einem Shooting nach Paris eingeladen, das dann aber aufgrund eines angeblichen Einbruchs im Studio nicht stattfinden konnte. MD arbeitet nach eigener Aussage für "Black Death", eine Mafia-ähnliche Organisation, die Menschenhandel betreibt. Er behauptet, dass er Chloe helfen wolle und sie fälschlicherweise ins Visier von "Black Death" geraten sei. Schon in Paris sei ihre Entführung geplant gewesen, aber MD habe die Aktion vorerst gestoppt. Doch nun wolle die Organisation Chloe im Darknet als Sexsklavin versteigern. MD behauptet aber, sich bei seinem Boss für sie eingesetzt zu haben. Sie könne sich für 300.000 Dollar freikaufen. Chloe ist verzweifelt: So viel Geld hat sie nicht.