Bea (Christine Tremarco) meldet sich bei der Polizei, weil ihre Tochter Chloe (Nadia Parkes) nicht vom Fotoshooting aus Mailand zurückgekehrt ist. Chloe wird nach wie vor gefangen gehalten. Ihr Bewacher MD (Julian Świeżewski) macht ihr klar, dass sie unter Beobachtung der Organisation "Black Death" stehe. Sie und ihre Familie würden im Falle eines Fluchtversuchs bestraft. Ansonsten verhält sich MD aber betont fürsorglich. Er gibt Chloe Handtücher zum Duschen und eine Zahnbürste. Zudem bietet er ihr an, die Handschellen zu entfernen. Sie müsse allerdings mit ihm in einem Bett schlafen, damit er sie im Auge behalten könne. MD deutet an, dass er sich in Chloe verliebt habe und sich nach ihrer Freilassung eine Beziehung wünscht. Für Chloe ist es eine Zerreißprobe zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Am nächsten Morgen unternimmt MD mit seiner Gefangenen einen Ausflug in einen benachbarten Ort, der verheerende Folgen für Chloe haben wird.