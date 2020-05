Es ist der ehemalige Lehrer Jan Drexler, der als Aussteiger im Wald lebt und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Winnie ist von seiner Schuld überzeugt. Es geschieht jedoch ein weiterer Mord, während Drexler noch vernommen wird. Die Kommissare müssen umdenken.



Je näher sie der Wahrheit kommen, umso mehr enthüllt sich eine menschliche Tragödie hinter den Taten: In einem Wiesbadener Krankenhaus wurden mehrere Patienten mit Aids aus verseuchten Blutkonserven infiziert. Vor Gericht bekamen die Opfer kein Recht, die Klage wurde abgewiesen. Heller und Verhoeven fahnden fieberhaft, wer von den Opfern sich an Richter und Klinikpersonal rächen will. Es ist eine Fahndung unter einem extremen Druck - Zeitdruck und moralischem Druck. Im letzten Moment gelingt Winnie Heller der Zugriff.