Bei der Figur, die Anke spielt, handelt es sich um eine Person, die ihr Leben nicht so sicher auf die Reihe kriegt, die viele Neuanfänge hat, die Sachen nicht durchzieht und der auch selber sehr wohl bewusst ist, dass sie nicht so ein sicheres Leben lebt wie Ellen. Die aber ande­rerseits darauf besteht, dass auch ihr Leben sehr lebenswert ist, so wie es ist. Und sie findet auch berechtigterweise viel an Ellens Leben zu kritisieren.