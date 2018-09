Das Team der Kripo Holstein

Lars Tennhagen ist Landespolizist und letzter Polizeireiter von Schleswig-Holstein. Beides erfüllt ihn mit Stolz: Lars trägt seine Uniform aus Überzeugung, und er geht am liebsten mit seinem Pferd Dacapo auf Streife. Denn in der ländlichen Gegend kann es von Vorteil sein, mit einem Pferd unterwegs zu sein und somit an Stellen zu kommen, die mit dem Einsatzwagen kaum erreicht werden können. Den Kollegen von der Kripo hat Lars Tennhagen nicht nur in seinem Revier in Altenkrempe Unterschlupf gewährt, nachdem das Kommissariat in Lübeck wegen Asbestsanierung geschlossen werden musste, sondern er unterstützt sie natürlich bei ihren Ermittlungen tatkräftig. Zumal sein Cousin Jost Reedmacher zur Kripo gehört und er von ihm hin und wieder ein paar interessante Details zum aktuellen Fall erfährt.