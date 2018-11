Saskia Berg ist die Stellvertreterin des Kapitäns an Bord der "Albatros II". In dieser speziellen Funktion übernimmt sie hin und wieder das Kommando auf dem Einsatzschiff. Innerhalb des Teams ist sie als selbstbewusste, zielstrebige, aber auch sehr humorvolle Kollegin anerkannt. Berg ist stets darauf bedacht, Berufliches und Privates zu trennen – was ihr jedoch nicht immer gelingt, da sie mit Kapitän Thure Sander zusammen ist.



Schauspielerin: Sabine Petzl