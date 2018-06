Auf Gedeih und Verderb

Berg informiert die Brücke, in diesem Moment dreht sich der Mann um und betäubt Asmus mit einem Elektroschocker. Noch bevor Berg ihre Waffe ziehen kann, überwältigt er auch sie. Dann greift er zu einem Gewehr, steigt den Niedergang hinauf und zielt auf den dritten Beamten im Kontrollboot. Ein gezielter Schuss und der Polizist sinkt, von einem Betäubungspfeil getroffen, nieder.



Auf der Brücke herrscht höchste Alarmbereitschaft. Der Täter flieht mit der Yacht, doch die Crew muss zuerst den verletzten Kollegen im Kontrollboot bergen. Kapitän Ehlers leitet zwar sofort eine Fahndung ein, allerdings hat der Entführer seine Flucht offensichtlich akribisch geplant: Die Yacht verschwindet spurlos.



Zurück in der Einsatzzentrale macht sich Kai Norge sofort daran, den eingegangenen Notruf zu analysieren, um so auf die Spur des Entführers zu kommen. Da bekommt Polizeirat Gruber einen anonymen Anruf: Er und seine Kollegen sollen sich eine bestimmte Website ansehen. Ungläubig starrt die Crew auf den Bildschirm. Berg und Asmus stehen gefesselt in zwei großen Tonnen, in die kontinuierlich Wasser hineinläuft.



Inzwischen geht die Forderung des Entführers ein. Er verlangt die Freilassung von Bernhard Thiele, einem skrupellosen Erpresser, der erst kürzlich festgenommen werden konnte. Gruber sieht sich gezwungen, der Forderung nachzugeben. Denn die Lage für die beiden Kollegen wird immer prekärer.



Inzwischen sind die Tonnen mit Wasser gefüllt, das nun allmählich auskühlt. Norge errechnet, dass der Crew nur knapp 24 Stunden bleiben, Berg und Asmus zu retten - dann tritt der Tod durch Unterkühlung ein.