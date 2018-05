Auf Messers Schneide

Zur gleichen Zeit fiebert Kalle Schneidewind der Feier seines 65. Geburtstags entgegen. Er hat von seinem langjährigen Freund Gregor Lemberg, der eine kleine Cateringfirma besitzt und Ausflugsfahrten auf seinem Kutter anbietet, ein Schiff gechartert. Kurze Zeit später treffen die ersten Geburtstagsgäste ein, darunter auch sein Freund und ehemaliger Kollege Wolfgang Unterbaur, der leider ohne die restlichen Küstenwache-Kollegen erscheint, da diese sich noch auf einem Einsatz befinden.



Während die Feier in vollem Gang ist, bricht Kalle Schneidewind plötzlich zusammen - Verdacht auf Herzinfarkt. Im Krankenhaus stellen die Ärzte allerdings schnell fest, dass Schneidewinds Zusammenbruch durch eine ungewöhnlich hohe Menge Digitoxin in seinem Magen ausgelöst wurde, welches als Wirkstoff in Herzmedikamenten vorkommt. Vermutlich hat einer der anwesenden Gäste Schneidewind dieses Medikament verabreicht. War es ein Versehen? Oder gar ein Mordversuch?



Grund genug für Kapitän Ehlers und seine Crew, die Ermittlungen in diesem Fall aufzunehmen. Doch Einsatzleiter Gruber vereitelt ihr Vorhaben, denn es gilt, die Serientäter endlich aufzuspüren, die nach wie vor die Ostsee mit ihren Raubüberfällen unsicher machen. Dennoch will Kapitän Ehlers den Anschlag auf seinen ehemaligen Kollegen aufklären, denn er ist sich sicher, dass es zwischen den beiden Fällen eine Verbindung gibt.