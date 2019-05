La Zona - Do not cross (3)

Früher als gedacht arbeitet Zoe ihre Schuld bei Barrero ab: Auf einer Lichtung im Wald liegen zwei Tote, einer davon Estebans Mörder. Zoe muss beide Leichen in einer alten Fabrikhalle restlos verbrennen.



Alfredo entdeckt im Haus von Tomas und Luisa die Spuren eines zweiten Fremden. Laut Luisa war jedoch nur ein Fremder bei ihnen, der zudem von einer großen Menge Blut im Kurbad sprach. Für Alfredo und Martín steht bald fest, dass der Mörder von Esteban und Tomas ein Liquidator aus San Adriano sein muss, wo Hector im Alleingang ermittelt.



In San Adriano leben Tausende Liquidatoren, die als Angestellte der Reinigungsfirma ARV die radioaktiv verseuchte Umgebung dekontaminieren. Es sind gestrandete Gestalten, viele dem Gefängnis entkommen. Ablenkung finden sie im sogenannten Kurbad, das zugleich Club, Spielhalle und Bordell ist und in dem Hector Zoe beim Dealen erwischt. Während Zoe sich in Hectors Auto versteckt, sucht dieser vergebens nach Barrero, steckt aber ein Tütchen Heroin ein. Als weitere Polizeikräfte eintreffen, flieht Zoe unbemerkt. Hector hingegen kassiert eine Standpauke.