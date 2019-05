La Zona (5/8)

Von Fausto Armendáriz, dem Besitzer der ARV, unter Druck gesetzt, will Ferreras alles daransetzen, den Fall des Kannibalen aus den Medien zu bekommen. Doch Hector und Alfredo erhalten einen Hinweis, dass vor Kurzem eine Gruppe Liquidatoren verschwunden ist, die alle in Haus 16 wohnten.



Alfredo erkennt, dass viele der Liquidatoren der ARV eine strafrechtliche Vorgeschichte haben. Ungeachtet der Schwere ihrer Straftaten wurden sie von Richter Miralles freigesprochen, Anwälte und Staatsanwälte haben das Vorgehen gedeckt. Doch Carreño verlangt wasserdichte Beweise.



Wegen ihres beherzten Vorgehens zum Schutz der Zivilbevölkerung von El Espinar und ihrer Vorwürfe gegen den Kraftwerksingenieur Enrique wird Julia vorerst vom Dienst suspendiert. Vergebens versucht sie, auf eigene Faust Informationen von den Kraftwerksmitarbeitern zu bekommen. Doch es herrscht ein Kartell des Schweigens. Einer der Ingenieure, Fernando, hat sogar seine Wohnung aufgegeben und ist in sein Ferienhaus gezogen.