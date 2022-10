Lea wird bedrängt: Ihr ehemaliger Manager Balthazar will sie zu einem Showkampf gegen seinen aktuellen Schützling Janna bewegen. Lea will mit ihm aber nichts mehr zu tun haben und braucht ihre ganze Konzentration für die Vorbereitung auf den Kampf um den Weltmeistertitel. Ihr Ex-Mann Adrian dagegen arbeitet noch für Balthazar und wird von ihm gezwungen, eine Tasche voller Doping-Präparate an seine Kunden zu verteilen.

Amanda glaubt weiter nicht an Leas Unschuld und versucht, ihr den Betrug beim EM-Kampf nachzuweisen. Bei ihren Nachforschungen findet sie die Tasche mit den Dopingmitteln in Adrians Auto und sieht ihren Verdacht bestätigt.