Lehrerin auf Entzug

Schuldirektor an Tinas Schule. Einem Feldherr gleichend wacht er über Klassenzimmer, Schüler und Lehrer. Und ihre Eltern. Besonders die, die mit selbst gebackenen Muffins spontan die Klassenkameraden ihrer Kinder überraschen wollen. Hygienealarm! Zwischen Pfeilen, Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken findet er mehr und mehr zu seiner wahren Berufung: Tauchen, Bungee Jumping, Abstandsregeln unterschreiten. Denn Corona hin oder her: Man muss ja auch mal was riskieren im Leben!