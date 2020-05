Catha und Sascha sind bekannte DJs und gerade dabei, mit ihrer innovativen Electronic Dance Music die Bühnen der angesagten Clubs und Festivals zu erobern. Ihre Managerin Lu hat eine große Tournee organisiert, die wenige Wochen nach der Geburt starten soll. Die werdenden Eltern freuen sich schon sehr auf das Kind und schlagen Lena spontan vor, auf deren Hochzeitsparty aufzulegen.



Es wird ein einmaliges Fest, an dessen Ende sich die engsten Freunde noch eine ganz besondere Überraschung haben einfallen lassen. Lena und Quirin starten also mit den besten Vorzeichen in ihr Eheglück! Am nächsten Morgen bleibt ihnen jedoch kaum Zeit, denn bei Catha haben die Wehen eingesetzt. Die Geburt verläuft normal - Catha und Sascha halten glücklich ihren kleinen Sam im Arm. Doch Lena und Dr. Keller müssen dem Paar mitteilen, dass ihr Baby das Downsyndrom hat. Trisomie 21 - ein Schock für die Eltern.



Vor allem Lu macht sich Sorgen um die geplante Tour. Denn um Sam bestmöglich zu fördern, müssen schon in den ersten Lebenswochen Therapien in Angriff genommen werden. Das aber geht nicht wenn Sascha und Catha auf Tour sind. Lu schlägt den beiden vor, Sam in eine Pflegefamilie zu geben. Die junge Mutter ist entsetzt: Soll sie tatsächlich ihr Baby weggeben, um ihre eigene Karriere verfolgen zu können? Lena spürt, wie sehr Catha und Sascha darum ringen, ihren Lebenstraum auch mit Sam weiter verfolgen zu können. Zur selben Zeit geht es ihrer besten Freundin Julia erneut schlecht. Bei einer Bergtour erleidet sie einen Schwächeanfall.