Lena Lorenz - Ein Fall von Liebe

Lena ist schockiert. Zugleich muss sie sich um Markus' Frau Rosa kümmern. Die beiden haben erst vor Kurzem eine Tochter bekommen. Lena als ihre Hebamme versucht, die junge Mutter zu unterstützen. Denn Markus liegt im Koma, und es ist völlig unklar, ob er je wieder genesen wird. Rosa ist verzweifelt und macht Quirin Vorwürfe, die dieser zurückweist.



Lena erfährt, dass Rosa nicht nur die Chefin von Quirin und Markus ist, da die Tischlerei ihr gehört, sondern dass sie auch Quirins Ex-Frau ist. Lena will nicht schon wieder in einem Beziehungschaos landen und flüchtet sich erst einmal in eine Fortbildungsmaßnahme.



Inzwischen hat Eva eine neue Erwerbsquelle erschlossen: Sie stellt Joghurt her. Die ganze Familie muss ihre Kreationen probieren, und die Kritik daran fällt so unterschiedlich aus, wie die Geschmäcker eben sind. Vincenz unterstützt sie tatkräftig, was Lena wiederum kritisch beäugt. Zweifel plagen sie auch in Bezug auf Quirin. Kann sie ihm wirklich vertrauen?