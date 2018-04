Lena Lorenz - Entscheidung fürs Leben

Dabei ist Lena eigentlich euphorisch in ihr neues Leben gestartet. Trotz der großen Schwierigkeiten für selbstständige Hebammen möchte sie eigenständig und individuell arbeiten. Außerdem ist da ja auch noch der Bauernhof ihrer Mutter Eva. Hier muss Lena immer wieder mit anpacken.



Zum Glück ist Bastian da. Der junge Landwirt möchte gern Teilhaber des Lorenzhofs werden. Für Eva zunächst ein abwegiger Gedanke. Aber so schnell gibt er nicht auf. Und mit Opa Leo kommt er schließlich auch gut klar. Lena selbst weiß im Moment nicht, an wen sie sich wenden soll. Ihre alte Freundin Julia schaltet noch immer auf stur, und ihr Freund Ersun ist plötzlich nicht mehr ansprechbar. Seine angebliche Schwester ist in Himmelsruh aufgetaucht. Lena merkt, dass etwas nicht stimmt, und stellt ihn zur Rede. Tatsächlich: Gülcen ist Ersuns Frau, die ihn überreden möchte, mit ihr nach Istanbul zu fliegen.