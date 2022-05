Das Paar hatte sich schon vor langer Zeit getrennt, doch nun ist Gülcens Mutter in der Türkei erkrankt, und sie bittet ihn, sie dorthin zu begleiten. Lena muss ihr Problem somit allein lösen.



An das Ehepaar Glasner kommt sie nicht heran. Die jungen Eltern sind entsetzt darüber, dass ihr Baby eventuell bleibende Schäden zurückbehalten wird. Mit ihrer Mutter Eva hat sich das Verhältnis zwar verbessert, aber Eva hat viel um die Ohren. Sie ringt mit sich, ob sie Bastian als Teilhaber am Lorenzhof akzeptiert. Zudem lernt sie überraschend David kennen. Der charmante Globetrotter hat in Himmelruh haltgemacht und scheint sich auf unkonventionelle Weise über Wasser zu halten.



Lena trifft ihn auf dem Hof von Schorschi und Hanne. Denn auch hier kündigt sich Nachwuchs an. Schorschi freut sich sehr, doch Hanne hat Schmerzen, und Lena spürt, dass mit der Schwangerschaft etwas nicht in Ordnung ist.