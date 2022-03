Lena versucht, Lilly vom Ernst der Lage zu überzeugen. Sie ist sicher die Letzte, die anderen vorschreiben möchte, wie sie zu leben haben. Wenn es aber um das Wohl des Kindes und der Mutter geht, kennt Lena kein Pardon. Marthe hingegen behauptet, das Kind würde sich schon zur rechten Zeit drehen. Eher läge es an Lilly selbst, die noch nicht bereit sei für die Geburt und ein Kind. Lena horcht auf: Offenbar steckt hinter Marthes Propagieren einer naturnahen Lebensweise eine klare Absicht, die Mitglieder der Gemeinschaft in ihrem Sinne gefügig zu machen. Aber mit ihrer Skepsis stößt Lena bei Lilly auf Widerstand. Sie fühlt sich in der Gemeinschaft gut aufgehoben.



Währenddessen gerät auch Lenas beste Freundin Julia in einen Konflikt, denn ihr Freund Marlon gesteht ihr seinen Kinderwunsch. Doch Lena hat ihren Kopf woanders. Eher zufällig lernt sie Dr. Aaron Kolberg, Tierarzt aus Brandenburg, mit viel Lernbedarf in Bezug auf die bayerische Alltagskultur kennen.