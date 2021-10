Lena Lorenz - Retterbaby 

Auf ihren kleinen Bruder freut sich Ronja schon sehr. Die Neunjährige weiß auch, dass er Stammzellenspender sein könnte, aber das scheint ihren Eltern viel wichtiger zu sein als ihr. Claudia und Joe ziehen vorübergehend in die Ferienwohnung auf dem Lorenzhof, weil sie von hier aus rasch ins Krankenhaus können.



Dass sich auch in Lenas Leben mit einem Schlag alles verändert hat, wussten beide nicht. Lenas Mutter Eva beobachtet mit Sorge, wie sehr sich ihre Tochter abschottet. Weder sie noch Basti schaffen es, Lena dazu zu bewegen, sich mit Quirins Beisetzung zu beschäftigen. Der einzige Bezugspunkt für sie ist Baby Luis. Ronja hingegen, für die der Tod ebenfalls Thema ist, sieht darin nichts Endgültiges. Kann sie Lena eine andere Sicht auf den Verlust vermitteln?



Vinz Huber, ansonsten nicht gerade Lenas Vertrauter, sieht, dass ihr eine Idee fehlt, wie sie von Quirin Abschied nehmen kann. Darüber machen sich auch Julia und Marlon Gedanken. Als Lenas beste Freundin weiß Julia zwar um deren Höhenangst, aber beide kommen zum Entschluss, dass es gut sein wird, Lena an den Absturzort von Quirin zu führen, damit sein Tod etwas Konkretes bekommt.



Tatsächlich lässt sich Lena darauf ein. Und dort in den Bergen versteht sie auch zum ersten Mal die kleine Ronja, die sich einen freundlichen und versöhnlichen Blick auf den Tod angeeignet hat.